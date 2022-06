Indice liquidità, Figc sconfitta al Tar: Serie A vince scontro (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. - (Adnkronos) - Indice di liquidità e iscrizione al campionato, la Figc 'sconfitta' al Tar. Il Collegio di garanzia del Coni lo scorso 13 giugno aveva parzialmente accolto il ricorso della Lega di Serie A e aveva escluso l'Indice di liquidità dai requisiti obbligatori per l'iscrizione al prossimo campionato. Il ricorso della Figc al Tar, per ripristinare il parametro come vincolante, non ha prodotto risultati. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) presieduta da Francesco Arzillo ha respinto la domanda cautelare presentata dalla Figc. "Non risulta dimostrato alcun pregiudizio grave e irreparabile in ordine ai futuri adempimenti amministrativi e all'avvio del campionato di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. - (Adnkronos) -die iscrizione al campionato, la' al Tar. Il Collegio di garanzia del Coni lo scorso 13 giugno aveva parzialmente accolto il ricorso della Lega diA e aveva escluso l'didai requisiti obbligatori per l'iscrizione al prossimo campionato. Il ricorso dellaal Tar, per ripristinare il parametro come vincolante, non ha prodotto risultati. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) presieduta da Francesco Arzillo ha respinto la domanda cautelare presentata dalla. "Non risulta dimostrato alcun pregiudizio grave e irreparabile in ordine ai futuri adempimenti amministrativi e all'avvio del campionato di ...

