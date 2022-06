In Germania vittima di abusi chiama in causa Joseph Ratzinger (Di mercoledì 22 giugno 2022) La vittima di abusi sessuali subiti a Monaco di Baviera 26 anni fa da un sacerdote, nel frattempo condannato per pedofilia, sta tentando di chiamare in causa diversi responsabili tra i quali l'allora arcivescovo Joseph Ratzinger. L'uomo ora ha 38 anni e nella causa compare con un nome di fantasia, Julian Schwarz. Quando aveva 12 anni si recò a Garching an der Alz da un sacerdote, conosciuto con l'iniziale del cognome, padre Peter H., perché un amichetto gli aveva detto che poteva guadagnare soldi, senza spiegargli come. Giunto nella canonica, padre Peter H. lo obbligò a vedere film pornografici e masturbarsi insieme. Il bambino riferì quanto successo alla madre, che non gli credette. Tempo dopo lasciò casa e attraversò anni di problemi psicologici e tossicodipendenza, ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ladisessuali subiti a Monaco di Baviera 26 anni fa da un sacerdote, nel frattempo condannato per pedofilia, sta tentando dire indiversi responsabili tra i quali l'allora arcivescovo. L'uomo ora ha 38 anni e nellacompare con un nome di fantasia, Julian Schwarz. Quando aveva 12 anni si recò a Garching an der Alz da un sacerdote, conosciuto con l'iniziale del cognome, padre Peter H., perché un amichetto gli aveva detto che poteva guadagnare soldi, senza spiegargli come. Giunto nella canonica, padre Peter H. lo obbligò a vedere film pornografici e masturbarsi insieme. Il bambino riferì quanto successo alla madre, che non gli credette. Tempo dopo lasciò casa e attraversò anni di problemi psicologici e tossicodipendenza, ...

