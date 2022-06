In corso il cantiere di restauro dell’Insula dei Casti Amanti (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPompei (Na) – È di questi giorni il varo della struttura reticolare di copertura dell’Insula (isolato) dei Casti Amanti, che permetterà di provvedere ad una nuova copertura e alla realizzazione di un percorso con passerelle sopraelevate per la visita, nell’ottica di una rinnovata e migliore fruizione al pubblico. L’insula dei Casti Amanti comprende due dimore di prestigio, la domus dei Casti Amanti, che prende nome dal famoso quadretto con lo scambio del languido bacio tra due Amanti, proveniente da un triclinio con quadri raffiguranti tre banchetti, e la casa dei Pittori al lavoro insieme ad alcune botteghe. Delimitata da Via di Nola e Via dell’Abbondanza, è interessata da un importante ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPompei (Na) – È di questi giorni il varo della struttura reticolare di copertura(isolato) dei, che permetterà di provvedere ad una nuova copertura e alla realizzazione di un percon passerelle sopraelevate per la visita, nell’ottica di una rinnovata e migliore fruizione al pubblico. L’insula deicomprende due dimore di prestigio, la domus dei, che prende nome dal famoso quadretto con lo scambio del languido bacio tra due, proveniente da un triclinio con quadri raffiguranti tre banchetti, e la casa dei Pittori al lavoro insieme ad alcune botteghe. Delimitata da Via di Nola e Via dell’Abbondanza, è interessata da un importante ...

