Il sostegno italiano all'Ucraina è passato in Parlamento senza se e senza ma. O quasi (Di mercoledì 22 giugno 2022) AGI - Un ringraziamento alle Camere che con qualche distinguo ma in maniera unitaria hanno approvato la linea del governo. E la conferma dell'appoggio dell'Italia alla resistenza Ucraina contro l'invasione russa, compreso l'invio di armi e l'applicazione delle sanzioni. All'indomani della scissione di Luigi Di Maio dal M5S e dopo avere incassato ieri il via libera del Senato, Mario Draghi si presenta a Montecitorio e ottiene il voto favorevole anche dai deputati sulla risoluzione di maggioranza che lo impegnerà al Consiglio europeo di Bruxelles. Il documento passa con 410 voti favorevoli, 29 contrari e 34 astenuti. Nella prima parte del suo intervento in mattinata, il premier replica le parole pronunciate a palazzo Madama, dal sostegno dell'Italia alla candidatura di Kiev per l'ingresso nella Ue, alla richiesta di intervento dell'Onu per sbloccare i ...

