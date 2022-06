Il consorzio per prepararsi al metaverso ha fatto fuori Apple? (Di mercoledì 22 giugno 2022) Può essere che, a un certo punto, il ritardo con cui Apple si è mossa nel settore del metaverso stia facendo sentire i propri effetti sul resto delle aziende impegnate in questa impresa? C’è un indizio che procede in questa direzione: è stato fondato, infatti, il Metaverse Standards Forum, una piattaforma dove poter discutere di quali standard le aziende dovranno affrontare per proiettarsi in questo nuovo modello di internet. Animatori di questo forum sono Meta (che, del metaverso, ha fatto un intento programmatico, inserendolo persino nel brand) e Microsoft (che grazie ai suoi sviluppi nel settore del gaming ha fatto passi da gigante nel metaverso), che insieme guidano anche altre realtà importanti nel confronto sul tema del web3. LEGGI ANCHE > Dopo la rivoluzione del 9:16 con ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Può essere che, a un certo punto, il ritardo con cuisi è mossa nel settore delstia facendo sentire i propri effetti sul resto delle aziende impegnate in questa impresa? C’è un indizio che procede in questa direzione: è stato fondato, infatti, il Metaverse Standards Forum, una piattaforma dove poter discutere di quali standard le aziende dovranno affrontare per proiettarsi in questo nuovo modello di internet. Animatori di questo forum sono Meta (che, del, haun intento programmatico, inserendolo persino nel brand) e Microsoft (che grazie ai suoi sviluppi nel settore del gaming hapassi da gigante nel), che insieme guidano anche altre realtà importanti nel confronto sul tema del web3. LEGGI ANCHE > Dopo la rivoluzione del 9:16 con ...

