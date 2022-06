I no al PSG con un sogno nel cuore, Zidane aspetta la Francia: 'Con i Bleus non è finita' (Di mercoledì 22 giugno 2022) Zinedine Zidane si affaccia ai 50 anni e si prepara a cominciare la sua terza vita professionale. Domani, 23 giugno, festeggia il suo compleanno... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 giugno 2022) Zinedinesi affaccia ai 50 anni e si prepara a cominciare la sua terza vita professionale. Domani, 23 giugno, festeggia il suo compleanno...

Pubblicità

capuanogio : Trovo folle che club italiani e stranieri debbano sottoscrivere un settlement agreement, che ne limiterà i moviment… - FcInterNewsit : CdS - Skriniar-PSG non si infiamma e lui non è 'disperato': c'è già l'intesa con l'Inter per il rinnovo - AlfredoPedulla : #Maldini e #Massara meritano rispetto, chiarezza e riconoscenza non ancora certificati. I grandi club (vedi vicenda… - cmdotcom : I no al #PSG con un sogno nel cuore, #Zidane aspetta la #Francia : 'Con i Bleus non è finita' - Oscar__0scar : @sportmediaset Se vuole in prestito con metà stipendio pagato dal psg può pure venire alla Juventus ?? -