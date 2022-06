Hong Kong perde un' icona | il ristorante galleggiante Jumbo è affondato

(Di mercoledì 22 giugno 2022) La struttura stava cercando un porto più economico per ripartire dopo la pandemia. Costruita cinquant'anni fa, il locale era famoso per aver ospitato reali e ...

Pubblicità

repubblica : Hong Kong, affondato il mitico ristorante galleggiante Jumbo [dal nostro corrispondente Gianluca Modolo] - _AltroPensiero_ : COLA A PICCO IL RISTORANTE DELLA VECCHIA HONG KONG, E PURE LA VECCHIA HONG KONG - PetrelliFlavia : Hong Kong, affondato il mitico ristorante galleggiante Jumbo -

L'HuffPost

La struttura stava cercando un porto più economico per ripartire dopo la pandemia. Costruita cinquant'anni fa, il locale era famoso per aver ospitato reali e ...L'Indice Hang Seng si muove in territorio negativo ( - 0,42%), a quota 21.469,74 in apertura. Tema a piacere: la storia di Hong Kong La struttura stava cercando un porto più economico per ripartire dopo la pandemia. Costruita cinquant'anni fa, il locale era famoso per aver ospitato reali e attori ...Si chiama Elia ed è l’ultimo nato della dinastia Ferrari, la storica famiglia spezzina vocata all’imprenditorialità che ha fatto la storia delle grandi opere pubbliche sul territorio e ben al di là di ...