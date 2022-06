Eurovision 2023, la Kalush Orchestra contro lo spostamento della sede: “date tempo all’Ucraina” (Di mercoledì 22 giugno 2022) La Kalush Orchestra si oppone alla decisione dell'EBU che vuole spostare la sede di Eurovision 2023 dall'Ucraina all'Inghilterra. La Kalush Orchestra chiede all'EBU di non spostare l'Eurovision 2023 dall'Ucraina all'Inghilterra: il gruppo vincitore dell'ultima edizione della kermesse europea, spera che l'European Broadcasting Union torni sui suoi passi e dia il tempo alla sua nazione di organizzare la manifestazione. L'appello della Kalush Orchestra arriva attraverso un video pubblicato sui social e letto da Oleh Psjuk, il frontman del gruppo. "Ciao a tutti, tutti hanno sentito la notizia dell'Eurovision e non è buona, la nostra squadra ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lasi oppone alla decisione dell'EBU che vuole spostare ladidall'Ucraina all'Inghilterra. Lachiede all'EBU di non spostare l'dall'Ucraina all'Inghilterra: il gruppo vincitore dell'ultima edizionekermesse europea, spera che l'European Broadcasting Union torni sui suoi passi e dia ilalla sua nazione di organizzare la manifestazione. L'appelloarriva attraverso un video pubblicato sui social e letto da Oleh Psjuk, il frontman del gruppo. "Ciao a tutti, tutti hanno sentito la notizia dell'e non è buona, la nostra squadra ...

Pubblicità

Ballinciaga16 : RT @HjelperenG: Ballinciaga til Eurovision 2023 #Eurovision #IkkeMedDavidMokel #HellerIkkeKevin - PaulaDeSimone74 : Eurovision negato all'Ucraina, la Kalush Orchestra ci crede ancora: «Dateci tempo: sarà tutto come deve essere» - I… - PaulaDeSimone74 : Eurovision negato all'Ucraina, la Kalush Orchestra ci crede ancora: «Dateci tempo: sarà tutto come deve essere» - I… - PaulaDeSimone74 : Eurovision negato all'Ucraina, la Kalush Orchestra ci crede ancora: «Dateci tempo: sarà tutto come deve essere» - I… - hookerfromny : elodie a sanremo 2023 lo vince e va all'eurovision e c ripigliamm tutt chell ch'è o nuost AMADEUS ASCOLTACI #sanremo2023 -