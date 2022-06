Dybala Milan, i rossoneri ci provano: le ultime sul futuro della Joya (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’Inter ancora aspetta per Dybala, il Milan è pronto a provarci per la Joya: l’argentino deve abbassarsi lo stipendio Al momento per Dybala resta in vantaggio l’Inter, anche se negli ultimi giorni i nerazzurri stanno temporeggiando troppo. Situazione che potrebbe favorire l’inserimento del Milan o della Roma. L’unica frenata per rossoneri e giallorossi è l’ingaggio troppo alto del giocatore. Se decidesse di abbassarsi lo stipendio potrebbe essere una pista percorribile. Lo scrive il Corriere della Sera. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’Inter ancora aspetta per, ilè pronto a provarci per la: l’argentino deve abbassarsi lo stipendio Al momento perresta in vantaggio l’Inter, anche se negli ultimi giorni i nerazzurri stanno temporeggiando troppo. Situazione che potrebbe favorire l’inserimento delRoma. L’unica frenata pere giallorossi è l’ingaggio troppo alto del giocatore. Se decidesse di abbassarsi lo stipendio potrebbe essere una pista percorribile. Lo scrive il CorriereSera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

capuanogio : #Dybala in stand by, il #Milan osserva da lontano. Al momento l'ingaggio chiesto dall'argentino è troppo alto per l… - icrossonero : CorSera - Milan-Dybala: l'argentino dovrà abbassare le sue pretese di ingaggio - junews24com : Dybala, clamorosa voce: un'altra italiana può inserirsi per lui. Tutti i dettagli - - iscorers : Dybala: nuovo incontro con l’Inter, ma il Milan… | Mercato - Grandebuio00 : RT @pasqlaragione: L'impasse fra Dybala e l'Inter può spingere altri Club a provarci. Il Milan potrebbe tornare in pista a un paio di condi… -