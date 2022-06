Due deputati separati dalla scissione del M5s si sposano sabato (Di mercoledì 22 giugno 2022) AGI - Divisi dal partito ma uniti all'altare. Lui si chiama Giovanni Currò ed è deputato del M5s, uno dei fedelissimi del presidente Giuseppe Conte. Lei, invece, è Maria Pallini, eletta a Montecitorio con il M5s in Campania e da ieri passata al gruppo Insieme per il futuro, guidato da Luigi Di Maio. La scissione li ha divisi ma Currò e Pallini si sposeranno tra pochi giorni. Lui non si scompone: “La pluralità di pensiero è un valore aggiunto”, spiega all'AGI. E aggiunge: “Lavoro e famiglia sono cose separate”. La scintilla è scoccata durante la discussione del dl dignità. Tutto lascia supporre che al loro matrimonio ci sarà un riavvicinamento tra pentastellati ed ex. Chissà, però, con quali sentimenti. Leggi su agi (Di mercoledì 22 giugno 2022) AGI - Divisi dal partito ma uniti all'altare. Lui si chiama Giovanni Currò ed è deputato del M5s, uno dei fedelissimi del presidente Giuseppe Conte. Lei, invece, è Maria Pallini, eletta a Montecitorio con il M5s in Campania e da ieri passata al gruppo Insieme per il futuro, guidato da Luigi Di Maio. Lali ha divisi ma Currò e Pallini si sposeranno tra pochi giorni. Lui non si scompone: “La pluralità di pensiero è un valore aggiunto”, spiega all'AGI. E aggiunge: “Lavoro e famiglia sono cose separate”. La scintilla è scoccata durante la discussione del dl dignità. Tutto lascia supporre che al loro matrimonio ci sarà un riavvicinamento tra pentastellati ed ex. Chissà, però, con quali sentimenti.

