DIRETTA | Maturità 2022, Pascoli, Verga, Segre e Parisi nelle tracce della prima prova. Tutti gli aggiornamenti (Di mercoledì 22 giugno 2022) È il giorno della prima prova della Maturità 2022. Oltre 500mila studentesse e studenti affronteranno le prove. Si comincia oggi, alle 8:30, con la prova di italiano. aggiornamenti in tempo reale su Orizzonte Scuola. L'articolo DIRETTA Maturità 2022, Pascoli, Verga, Segre e Parisi nelle tracce della prima prova. Tutti gli aggiornamenti . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 giugno 2022) È il giorno. Oltre 500mila studentesse e studenti affronteranno le prove. Si comincia oggi, alle 8:30, con ladi italiano.in tempo reale su Orizzonte Scuola. L'articologli

Pubblicità

matteosalvinimi : Notte prima degli esami! Stasera a mezzanotte vi aspetto in diretta su TikTok, Instagram e Facebook per augurare i… - fanpage : Tracce #maturita2022 I temi scelti per la tipologia C - FlashJ18 : RT @fattoquotidiano: #maturita2022 Le foto delle tracce: 'Usciti Pascoli e Verga per l'analisi del testo' [SEGUI LA DIRETTA] - Cinnamonstef : RT @fanpage: Tracce #maturita2022 tipologia B I temi scelti - CiccioniSe : RT @fattoquotidiano: #maturita2022 Le foto delle tracce: 'Usciti Pascoli e Verga per l'analisi del testo' [SEGUI LA DIRETTA] -