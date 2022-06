Dalla Lombardi & Co pieno appoggio a Conte. Il gruppo M5S alla Regione Lazio prende posizione sulla scissione del Movimento (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dalla Lombardi & Co pieno appoggio a Conte. Mentre divampa la diaspora del Movimento, il gruppo M5S alla Regione Lazio ha preso posizione e si è schierato con il leader del partito. “Il gruppo M5S alla Regione Lazio sostiene in maniera convinta il presidente Giuseppe Conte, che sta portando avanti un processo di radicamento sui territori del Movimento 5 Stelle ed è al suo fianco in questo percorso di ricostruzione di una forza politica il cui scopo è quello di essere utile al Paese”. Lo dice capogruppo Loreto Marcelli. “Luigi Di Maio aveva già da ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 giugno 2022); Co. Mentre divampa la diaspora del, ilM5Sha presoe si è schierato con il leader del partito. “IlM5Ssostiene in maniera convinta il presidente Giuseppe, che sta portando avanti un processo di radicamento sui territori del5 Stelle ed è al suo fianco in questo percorso di ricostruzione di una forza politica il cui scopo è quello di essere utile al Paese”. Lo dice capoLoreto Marcelli. “Luigi Di Maio aveva già da ...

