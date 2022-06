Da Elio a Pucci e Giacomo Poretti | i big della comicità di Milano invitano a donare fondi per gli sfollati ucraini | “Dai | dai | dai”

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Da Enrico Bertolino a Raul Cremona, passando per, Andrea Pisani,e Andrea. I bigmilanese si schierano al fianco ella Fondazione FieraFondazione Progetto Arca ea partecipare alla raccoltaper aiutare le mense di ?ernivci e Mostys’ka, due città ucraine al confine rispettivamente con Romania e Polonia. Le due strutture realizzate e gestite da Fondazione Progetto Arca, grazie ai suoi 50 volontari, garantiscono ogni giorno oltre 3.000 pasti agli, prevalentemente donne e bambini, che fuggono dalla guerra. “Dai, dai, dona ora”, è l’invito dei comici che, gratuitamente, hanno prestato volto e battute al video realizzato per la ...

