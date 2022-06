Concorso Ministero del Lavoro, INAIL, INL 2019, 1514 assunzioni: graduatorie (Di mercoledì 22 giugno 2022) In Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022 è stato pubblicato l’avviso relativo alle graduatorie finali di merito del Concorso Ministero del Lavoro, INAIL, INL 2019 per 1514 assunzioni, ufficialmente validate dalla Commissione Ripam. Leggi l’avviso ***aggiornamento del 29/03/2022: lo scorso 21 marzo la Commissione Ripam ha validato le graduatorie finali di merito di cui al Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di 1514 posti, elevati a 1541, di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dell’Ispettorato nazionale del Lavoro e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 22 giugno 2022) In Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022 è stato pubblicato l’avviso relativo allefinali di merito deldel, INLper, ufficialmente validate dalla Commissione Ripam. Leggi l’avviso ***aggiornamento del 29/03/2022: lo scorso 21 marzo la Commissione Ripam ha validato lefinali di merito di cui alpubblico per titoli ed esami, per la copertura diposti, elevati a 1541, di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli deldele delle politiche sociali, dell’Ispettorato nazionale dele dell’Istituto nazionale per l’assicurazione ...

