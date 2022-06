Con la sua Bmw a 147 chilometri orari ha travolto un'auto e ucciso un trentenne: arrestato (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il giovane alla guida della Bmw 320D che il 13 febbraio 2022 a Podenzano (Piacenza) ha travolto a folle velocità l’auto guidata dal 30enne Andrea Cavanna, morto poche ore dopo per i gravissimi traumi, è stato arrestato... Leggi su europa.today (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il giovane alla guida della Bmw 320D che il 13 febbraio 2022 a Podenzano (Piacenza) haa folle velocità l’guidata dal 30enne Andrea Cavanna, morto poche ore dopo per i gravissimi traumi, è stato...

Pubblicità

RaphaelRaduzzi : Maristella è stata assolta: aveva soccorso un moticiclista che si era schiantato di fronte a casa sua mentre era in… - lorepregliasco : La crisi del Movimento 5 Stelle ha un inizio ben preciso, mi pare: la giravolta dell'estate 2019 e l'alleanza con i… - vogue_italia : Buon compleanno, Meryl Streep! Festeggiamo i 73 anni dell'attrice americana con un viaggio a ritroso nella sua lumi… - marcovolpicell : RT @PaolaToogoodxme: #MareCoiVersi ?? #RaccontodellaSera ?? @Dida_ti ?? 'Sul mare non è come a scuola, non ci stanno professori. Ci sta il… - sixbladeknife57 : Ho la mia auto in riparazione , mia figlia mi presta la sua. Peccato che abbia le chiavi con un Unicorno che suona… -