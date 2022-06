Clima, Procaccini: «Dal pacchetto Ue danni a industria e ambiente: è la transizione verde-rossa dei socialisti» (Di mercoledì 22 giugno 2022) «La dichiarazione d’intenti della presidente del gruppo socialista Garcia Perez, di cui fa parte il Pd, di volere una “transizione verde dal cuore rosso”, attraverso la votazione del pacchetto sul Clima, purtroppo oggi è diventata realtà». A spiegarlo è l’europarlamentare e responsabile ambiente di FdI, Nicola Procaccini, a proposito delle votazioni di oggi a Bruxelles sul pacchetto Fit for 55. Nel pacchetto Clima «socialismo ammantato da difesa dell’ambiente» «Le misure sulla riduzione di CO2, che sembravano poter essere approvate tenendo conto di un giusto equilibrio con la sostenibilità economica e sociale – ha proseguito Procaccini – si sono invece connotate di un socialismo ammantato da difesa ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 giugno 2022) «La dichiarazione d’intenti della presidente del gruppo socialista Garcia Perez, di cui fa parte il Pd, di volere una “dal cuore rosso”, attraverso la votazione delsul, purtroppo oggi è diventata realtà». A spiegarlo è l’europarlamentare e responsabiledi FdI, Nicola, a proposito delle votazioni di oggi a Bruxelles sulFit for 55. Nel«socialismo ammantato da difesa dell’» «Le misure sulla riduzione di CO2, che sembravano poter essere approvate tenendo conto di un giusto equilibrio con la sostenibilità economica e sociale – ha proseguito– si sono invece connotate di un socialismo ammantato da difesa ...

