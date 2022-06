Che fine ha fatto Ruben Olivera? El Pollo fa ancora impazzire tutti così (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ruben Olivera è stato uno dei grandi talenti a livello giovanile senza però riuscire a elevarsi come un campione e ora ha cambiato vita. Molto spesso si dice che il solo talento non può bastare per poter riuscire a diventare dei grandissimi campioni ed è quello che è successo a Ruben Olivera, uno di quei giocatori che a livello giovanile era considerato senza ombra di dubbio uno dei più forti in giro per il mondo e con la Juventus che era convinta di avere a disposizione il proprio grande futuro, ma alla fine il rapporto col uruguaiano fu davvero breve e con tante partita da dimenticare, ma adesso ha deciso di cambiare completamente stile di vita. Ruben Olivera Juventus (Ansa Foto)Si sa benissimo che la carriera dei calciatori non è certamente eterna, anzi bisogna ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 22 giugno 2022)è stato uno dei grandi talenti a livello giovanile senza però riuscire a elevarsi come un campione e ora ha cambiato vita. Molto spesso si dice che il solo talento non può bastare per poter riuscire a diventare dei grandissimi campioni ed è quello che è successo a, uno di quei giocatori che a livello giovanile era considerato senza ombra di dubbio uno dei più forti in giro per il mondo e con la Juventus che era convinta di avere a disposizione il proprio grande futuro, ma allail rapporto col uruguaiano fu davvero breve e con tante partita da dimenticare, ma adesso ha deciso di cambiare completamente stile di vita.Juventus (Ansa Foto)Si sa benissimo che la carriera dei calciatori non è certamente eterna, anzi bisogna ...

