“Cerchiamo ragazze con disturbi alimentari” il casting shock e la denuncia di Maruska Albertazzi (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Per una nota trasmissione televisiva stiamo cercando ragazze fra i 20 e i 25 anni che soffrono di disturbi alimentari“. Recitava così un appello, ora rimosso, pubblicato sui social network da Giada Massara, che si occupa di casting per le reti Mediaset. L’annuncio non è ovviamente passato inosservato, soprattutto perché, attraverso una delle tante ragazze che lo ha visto, è arrivato nelle mani della regista, autrice e giornalista Maruska Albertazzi, che da anni si occupa di disturbi del comportamento alimentare ed è attivista del Movimento Lilla. Io non credo serva essere geni per capire che non puoi fare i cavoli di casting per cercare ragazze malate di DCA scrive Albertazzi nella caption che ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Per una nota trasmissione televisiva stiamo cercandofra i 20 e i 25 anni che soffrono di“. Recitava così un appello, ora rimosso, pubblicato sui social network da Giada Massara, che si occupa diper le reti Mediaset. L’annuncio non è ovviamente passato inosservato, soprattutto perché, attraverso una delle tanteche lo ha visto, è arrivato nelle mani della regista, autrice e giornalista, che da anni si occupa didel comportamento alimentare ed è attivista del Movimento Lilla. Io non credo serva essere geni per capire che non puoi fare i cavoli diper cercaremalate di DCA scrivenella caption che ...

Pubblicità

GiusCandela : RT @claudoe: 'Cerchiamo ragazze che soffrono di disturbi del comportamento alimentare per interpretare ragazze che soffrono di disturbi del… - FQMagazineit : “Cerchiamo ragazze dai 20 ai 25 anni che soffrono di disturbo alimentare”: il casting choc per una nota trasmissione - OhWhatFun__ : RT @claudoe: 'Cerchiamo ragazze che soffrono di disturbi del comportamento alimentare per interpretare ragazze che soffrono di disturbi del… - GPasqui : RT @claudoe: 'Cerchiamo ragazze che soffrono di disturbi del comportamento alimentare per interpretare ragazze che soffrono di disturbi del… - FQMagazineit : RT @claudoe: 'Cerchiamo ragazze che soffrono di disturbi del comportamento alimentare per interpretare ragazze che soffrono di disturbi del… -