Caso Paul Haggis, il festival di Ostuni va avanti ma senza di lui: “Rimossa qualsiasi partecipazione, solidali con la donna” (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’ultimo in ordine di tempo a parlare dell’arresto di Paul Haggis per violenza sessuale a Ostuni è stato Jeremy Irons. Sceso dall’auto blu, indossando cappello di paglia e occhialoni da sole, modello anglosassoni in vacanza in Italia – qui pugliesi dopo decenni di idillio toscano – l’interprete de Gli Inseparabili ha affermato di essere “dispiaciuto per la vicenda” e “che tutto venga chiarito al più presto”. Già perché l’Allora Fest diretto da Silvia Bizio non ha nemmeno aperto i battenti per la sua prima edizione che è già stato travolto da un ciclone di dimensioni epocali. Nonostante le buone stelle nel cielo dell’Apulia Film Comission che dal nulla hanno fatto sbucare 350mila euro di finanziamento annui (il rinomato BiFest ad esempio ne prende 950mila, ndr), finanziamenti pubblici che – come segnalato dal Quotidiano di Puglia – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’ultimo in ordine di tempo a parlare dell’arresto diper violenza sessuale aè stato Jeremy Irons. Sceso dall’auto blu, indossando cappello di paglia e occhialoni da sole, modello anglosassoni in vacanza in Italia – qui pugliesi dopo decenni di idillio toscano – l’interprete de Gli Inseparabili ha affermato di essere “dispiaciuto per la vicenda” e “che tutto venga chiarito al più presto”. Già perché l’Allora Fest diretto da Silvia Bizio non ha nemmeno aperto i battenti per la sua prima edizione che è già stato travolto da un ciclone di dimensioni epocali. Nonostante le buone stelle nel cielo dell’Apulia Film Comission che dal nulla hanno fatto sbucare 350mila euro di finanziamento annui (il rinomato BiFest ad esempio ne prende 950mila, ndr), finanziamenti pubblici che – come segnalato dal Quotidiano di Puglia – ...

