Bollette luce e gas | nuovo intervento contro i rincari

(Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – l Consiglio dei ministri ha approvato ildecretodelledie gas. Via libera anche alla misura per garantire liquidità alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale, e al contributo per le aziende che importano gas naturale sul mercato italiano. Stando alla bozza, ildel governo ammonta a 3,27 miliardi di euro. Azzerati gli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022, idem per il gas, con la riduzione dell’Iva confermata al 5%. Un provvedimento snello, appena due pagine e sei articoli. L’articolo 1, sul contenimento deidelleelettriche, prevede l’annullamento degli oneri generali di sistema “anche connesse ...

Via libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, al decreto che proroga al terzo trimestre le misure per contenere i prezzi delle bollette di luce e gas e per le garanzie per le imprese che effettuano stoccaggi di gas.