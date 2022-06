Blocco Kaliningrad, Mosca avverte: “La risposta non sarà diplomatica” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu – Sale la tensione tra Russia e Lituania dopo il parziale Blocco al transito delle merci nell’exclave di Kaliningrad. Citata dalla Tass, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha avvertito oggi il governo di Vilnius che la risposta di Mosca “non sarà diplomatica”. E che “le opzioni (le possibili ritorsioni, ndr) sono in fase di studio a livello di agenzie”. Questo perché, secondo la portavoce di Lavrov, la Lituania “sta agendo in modo aggressivo ed è andata oltre le linee ostili”. Blocco Kaliningrad, la risposta “non diplomatica” della Russia E’ improbabile, nonostante l’alta tensione in atto, che la Russia decida di intervenire militarmente contro una nazione membra di Nato e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu – Sale la tensione tra Russia e Lituania dopo il parzialeal transito delle merci nell’exclave di. Citata dalla Tass, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha avvertito oggi il governo di Vilnius che ladi“non”. E che “le opzioni (le possibili ritorsioni, ndr) sono in fase di studio a livello di agenzie”. Questo perché, secondo la portavoce di Lavrov, la Lituania “sta agendo in modo aggressivo ed è andata oltre le linee ostili”., la“non” della Russia E’ improbabile, nonostante l’alta tensione in atto, che la Russia decida di intervenire militarmente contro una nazione membra di Nato e ...

