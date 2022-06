Approvata risoluzione su Ucraina in Senato. Draghi insiste: “Le sanzioni funzionano” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu – Mario Draghi non rinuncia alla fiera delle banalità in occasione del suo discorso in Senato, riportato anche da Tgcom24, per il voto inerente la risoluzione del governo riguardo la guerra in Ucraina. Una risoluzione che ha quasi “finto” di avere un nodo da sciogliere, quello delle armi, ma che, come previsto, è stata presentata nel modo in cui tutti si aspettavano anche a Palazzo Madama. Draghi, per il “sostegno Ucraina come ci ha chiesto il Parlamento” Tutto è una preparazione al Consiglio Ue di domani e dopodomani. E Draghi, sostanzialmente, ripete ciò che ha sempre detto in questi mesi: “Il governo italiano, insieme ai partner Ue e G7, intende continuare a sostenere l’Ucraina come questo Parlamento ci ha detto di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu – Marionon rinuncia alla fiera delle banalità in occasione del suo discorso in, riportato anche da Tgcom24, per il voto inerente ladel governo riguardo la guerra in. Unache ha quasi “finto” di avere un nodo da sciogliere, quello delle armi, ma che, come previsto, è stata presentata nel modo in cui tutti si aspettavano anche a Palazzo Madama., per il “sostegnocome ci ha chiesto il Parlamento” Tutto è una preparazione al Consiglio Ue di domani e dopodomani. E, sostanzialmente, ripete ciò che ha sempre detto in questi mesi: “Il governo italiano, insieme ai partner Ue e G7, intende continuare a sostenere l’come questo Parlamento ci ha detto di ...

