Al via la maturità: 9mila gli studenti bergamaschi alle prese con la prima prova scritta

maturità 2022, ci siamo. alle 8.30 il via alla prima prova degli Esami di Stato per 540mila studenti italiani, 9.000 dei quali bergamaschi delle 423 classi nelle 126 sedi. Tanti i ragazzi all'esame delle varie commissioni al lavoro nelle scuole italiane. Ad accompagnare i maturandi un dizionario di lingua italiana e sul banco solo fogli (rigorosamente forniti dalla commissione) e penne. La prima prova, ricorda il portale Skuola.net, è l'unica prova predisposta interamente dal Ministero dell'Istruzione: ciò significa che le tracce saranno uguali per tutti gli istituti sul territorio nazionale. Nello specifico, la prova sarà composta da sette tracce corrispondenti a tre tipologie di compito: analisi del testo, testo ...

