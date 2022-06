22 giugno … (Di mercoledì 22 giugno 2022) Le Pillole … Nato a San Michele Extra diciannove anni prima del ‘Piede sinistro di Dio’, Mario Corso, oggi avrebbe festeggiato i cento anni Osvaldo Fattori, che con l’Inter celebrò gli scudetti del 1953 e ’54. Sette stagioni con la maglia della Beneamata e 230 partite in Serie A (non consideriamo l’annata 1945-’46) tra nerazzurri, Vicenza – con la quale aveva debuttato nel massimo campionato – e Sampdoria. Nei cadetti cinque campionati con il Brescia. E il 22 giugno 1982 in Spagna, vigilia di Italia-Camerun, il mondo accoglieva Andoni Iraola, il quale diventerà una bandiera dell’Athletic Bilbao. Ed esattamente dieci anni fa si spegneva Giuliano Giovetti, che in Serie A indossò le maglie di Modena, Como e Torino. Quando Fattori toccava i cinquanta se ne andava accidentalmente Vladimir Durkovic, che in patria vinse (anche) cinque campionati con la Stella Rossa e ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 22 giugno 2022) Le Pillole … Nato a San Michele Extra diciannove anni prima del ‘Piede sinistro di Dio’, Mario Corso, oggi avrebbe festeggiato i cento anni Osvaldo Fattori, che con l’Inter celebrò gli scudetti del 1953 e ’54. Sette stagioni con la maglia della Beneamata e 230 partite in Serie A (non consideriamo l’annata 1945-’46) tra nerazzurri, Vicenza – con la quale aveva debuttato nel massimo campionato – e Sampdoria. Nei cadetti cinque campionati con il Brescia. E il 221982 in Spagna, vigilia di Italia-Camerun, il mondo accoglieva Andoni Iraola, il quale diventerà una bandiera dell’Athletic Bilbao. Ed esattamente dieci anni fa si spegneva Giuliano Giovetti, che in Serie A indossò le maglie di Modena, Como e Torino. Quando Fattori toccava i cinquanta se ne andava accidentalmente Vladimir Durkovic, che in patria vinse (anche) cinque campionati con la Stella Rossa e ...

