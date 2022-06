Wimbledon, Murray: “Progetto rimane giocare, spero di aver abbastanza tempo per recuperare da infortunio” (Di martedì 21 giugno 2022) “Il mio Progetto è ancora quello di esserci, di giocare. L’infortunio sta migliorando poco a poco, ma non ci sono certezze. Ci sono scatti che ancora non sono riuscito a fare, ci proverò nei prossimi giorni, spero di avere abbastanza tempo”. Queste le parole di Andy Murray, intervistato da Tennis Majors, in vista dell’imminente inizio di Wimbledon, in programma da settimana prossima; il tennista britannico, infatti, è alle prese con il recupero da un infortunio agli addominali patito dopo che sembrava aver finalmente ritrovato forma e condizione fisica. “È frustrante”, ammette l’ex numero 1, “stavo bene fisicamente ed eravamo tutti contenti per i miei progressi. Sono arrivato a ... Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022) “Il mioè ancora quello di esserci, di. L’sta migliorando poco a poco, ma non ci sono certezze. Ci sono scatti che ancora non sono riuscito a fare, ci proverò nei prossimi giorni,di”. Queste le parole di Andy, intervistato da Tennis Majors, in vista dell’imminente inizio di, in programma da settimana prossima; il tennista britannico, infatti, è alle prese con il recupero da unagli addominali patito dopo che sembravafinalmente ritrovato forma e condizione fisica. “È frustrante”, ammette l’ex numero 1, “stavo bene fisicamente ed eravamo tutti contenti per i miei progressi. Sono arrivato a ...

