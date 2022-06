VIDEO | IL MONZA CI PROVA: PUÒ LASCIARE IL NAPOLI! (Di martedì 21 giugno 2022) Il MONZA è una delle squadre più attive sul mercato, per poter costruire la squadra migliore possibile. I brianzoli hanno messo il mirino in casa Napoli, dove resta in dubbio il futuro di Andrea Petagna. In un reparto condiviso con Victor Osimhen e Dries Mertens, per l’ex Atalanta il minutaggio non è stato dei migliori la passata stagione: soli 1003 minuti, per un totale di 4 gol. La scorsa estate il suo trasferimento alla Sampdoria sembrava cosa fatta, ma fu lo stesso allenatore Luciano Spalletti a bloccare la cessione e chiedere al centravanti di rimanere in maglia azzurra. Quest’anno le cose potrebbero andare diversamente, anche considerando le numerose richieste, soprattutto in Serie A, per l’attaccante del Napoli. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra le squadre più interessate ad Andrea Petagna ci sarebbe il MONZA. La società ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 giugno 2022) Ilè una delle squadre più attive sul mercato, per poter costruire la squadra migliore possibile. I brianzoli hanno messo il mirino in casa Napoli, dove resta in dubbio il futuro di Andrea Petagna. In un reparto condiviso con Victor Osimhen e Dries Mertens, per l’ex Atalanta il minutaggio non è stato dei migliori la passata stagione: soli 1003 minuti, per un totale di 4 gol. La scorsa estate il suo trasferimento alla Sampdoria sembrava cosa fatta, ma fu lo stesso allenatore Luciano Spalletti a bloccare la cessione e chiedere al centravanti di rimanere in maglia azzurra. Quest’anno le cose potrebbero andare diversamente, anche considerando le numerose richieste, soprattutto in Serie A, per l’attaccante del Napoli. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra le squadre più interessate ad Andrea Petagna ci sarebbe il. La società ...

