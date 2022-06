Una Vita anticipazioni 22 giugno 2022, Ramon finisce su tutti i giornali (Di martedì 21 giugno 2022) Nella puntata di Una Vita in onda mercoledì 22 giugno 2022 assisterete al discorso che farà Ramon in piazza, ma non sarà un tono pacato il suo, al contrario il Palacios si infervorerà molto accusando e criticando pesantemente tutti i politici che sono presenti alla cerimonia oltre che a bollare il governo in carica come inetto. L’esternazione di Ramon non passerà inosservata e sarà in prima pagina sui giornali del giorno dopo. Guardate in streaming questo episodio della telenovela spagnola attraverso il sito Mediaset Infinity. Uomini e Donne, ex corteggiatrice accusata di essere una rovina famiglie: lei replica così Le malelingue sostengono che sia in vacanza con un calciatore ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 21 giugno 2022) Nella puntata di Unain onda mercoledì 22assisterete al discorso che faràin piazza, ma non sarà un tono pacato il suo, al contrario il Palacios si infervorerà molto accusando e criticando pesantementei politici che sono presenti alla cerimonia oltre che a bollare il governo in carica come inetto. L’esternazione dinon passerà inosservata e sarà in prima pagina suidel giorno dopo. Guardate in streaming questo episodio della telenovela spagnola attraverso il sito Mediaset Infinity. Uomini e Donne, ex corteggiatrice accusata di essere una rovina famiglie: lei replica così Le malelingue sostengono che sia in vacanza con un calciatore ...

