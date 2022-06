Ultime Notizie – Taiwan, 29 aerei cinesi violano spazio aereo (Di martedì 21 giugno 2022) Uno stormo di 29 aerei militari cinesi ha violato oggi lo spazio aereo di Taiwan, nella parte sud occidentale dell’isola. Lo denuncia il ministero della Difesa di Taipei, citato dal sito Focus Taiwan. La difesa di Taiwan ha reagito facendo alzare in volo una pattuglia di aerei da combattimento, lanciando allarmi radio e dispiegando sistemi missilistici di difesa aerea. Il gruppo di aerei cinesi comprendeva fra l’altro sei bombardieri strategici H-6, otto caccia Shenyang J-16 e cinque caccia Shenyang J-11. Si tratta della terza più grande incursione di quest’anno, dopo quelle del 23 gennaio (39 aerei) e del 30 maggio (30). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 giugno 2022) Uno stormo di 29militariha violato oggi lodi, nella parte sud occidentale dell’isola. Lo denuncia il ministero della Difesa di Taipei, citato dal sito Focus. La difesa diha reagito facendo alzare in volo una pattuglia dida combattimento, lanciando allarmi radio e dispiegando sistemi missilistici di difesa aerea. Il gruppo dicomprendeva fra l’altro sei bombardieri strategici H-6, otto caccia Shenyang J-16 e cinque caccia Shenyang J-11. Si tratta della terza più grande incursione di quest’anno, dopo quelle del 23 gennaio (39) e del 30 maggio (30). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - sole24ore : ?? #Ucraina, il governo di #Kiev critico verso colosso italiano #Danieli: «Sostenere il complesso militare russo è c… - sole24ore : ?? L’ambasciatore italiano in #Russia è stato convocato dal ministero degli Esteri russo: - CorriereCitta : Pomezia, veleno nel prato per uccidere i cani: morto cucciolo - PianetaMilan : #MERCATO @acmilan E TOP NEWS – #Rebic e Alexis in vendita. Su #Maldini ... #ACMilan #Milan #SempreMilan -