Tour de France 2022 | Geraint Thomas | “Proverò a giocarmi le mie chance”

(Di martedì 21 giugno 2022)ha centrato il successo nella classifica generale del Giro di Svizzera, corsa fondamentale nella preparazione per l’ormai sempre più prossimode. Il gallese, che la Grande Boucle l’ha già vinta nel 2018, si è goduto la vittoria, guardando però immediatamente in avanti: “È sempre bello vincere, soprattutto dopo uno dei periodi più duri della mia carriera, iniziato con ildello scorso anno. Quest’anno non era iniziato al meglio, ma sto cercando di godermi ogni corsa”. “Non mi aspettavo questo successo – ha continuato– specialmente con altri due potenziali capitani in squadra. Anche alsarà così, avremo una squadra con tanti capitani e io sarò uno di loro”. Ciclismo, Campionati Italiani ...

