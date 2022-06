Tim Summer Hits 2022 si parte da Roma: tutti gli artisti sul palco (Di martedì 21 giugno 2022) E’ tempo di Tim Summer Hits !Finalmente dopo due anni di estati in cui si poteva ballare solo sotto il proprio ombrellone, all’ombra ma senza l’ombra di un concerto live, la musica dal vivo è tornata. E anche la Rai ha deciso di avere il suo spettacolo itinerante musicale. La musica quindi torna in piazza e suona anche su Rai 2 con una coppia di giovani conduttori pronti a regalare divertimento e spensieratezza. Parliamo di Andrea Delogu e Stefano De Martino, protagonisti di Tim Summer Hits 2022 insieme a tutti i musicisti e gli artisti che si esibiranno nelle piazze italiane scelte per l’evento. Sei serate: tre puntate registrate a Roma, poi Rimini e poi Trieste, e tanta, tantissima musica. Le sei serate saranno registrate ma chiaramente, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 21 giugno 2022) E’ tempo di Tim!Finalmente dopo due anni di estati in cui si poteva ballare solo sotto il proprio ombrellone, all’ombra ma senza l’ombra di un concerto live, la musica dal vivo è tornata. E anche la Rai ha deciso di avere il suo spettacolo itinerante musicale. La musica quindi torna in piazza e suona anche su Rai 2 con una coppia di giovani conduttori pronti a regalare divertimento e spensieratezza. Parliamo di Andrea Delogu e Stefano De Martino, protagonisti di Timinsieme ai musicisti e gliche si esibiranno nelle piazze italiane scelte per l’evento. Sei serate: tre puntate registrate a, poi Rimini e poi Trieste, e tanta, tantissima musica. Le sei serate saranno registrate ma chiaramente, ...

Pubblicità

LiberoMagazine_ : Stefano Coletta ha elogiato #StefanoDeMartino, definendolo come il nuovo volto di punta di #Rai2: ripercorriamo la… - AnnaPol123 : RT @RadioItalia: La grande musica torna live con #TIMSummerHits! Dal 30/06 il nuovo appuntamento musicale in 6 puntate porterà dal vivo in… - RaiRadio2 : RT @mariobiondi: Il 28 giugno parteciperó all’evento TIM Summer Hits a Portopiccolo (TS) ?? La puntata sarà in onda a partire da giovedì 30… -