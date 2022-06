Sospetti sull’età | il Camerun indaga su 44 giocatori

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 21 giugno 2022) La federazione calcistica delha convocato 44di otto diversi club per un’udienza il prossimo mese su presunte false comunicazioni a proposito dell’età e dell’identità degli stessi, si legge in una nota. I calciatori dovranno essere accompagnati dai presidenti di club per un’indagine che si terrà di persona dal 4 all’8 luglio, ha L'articolo