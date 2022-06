Sondaggio choc sul M5s per la prossima legislatura Ora Letta ci prova con il proporzionale

(Di martedì 21 giugno 2022) Al di là della tenzone tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, che con ogni probabilità diventerà il tormentone dell’estate-autunno del 2022, il Movimento 5 stelle è entrato in grande fibrillazione per un altro motivo. Un motivo che ha a che fare con unriservatissimo fatto commissionare qualche tempo fa. I risultati di quella rilevazione sono alquanto impressionanti. E infatti hanno gettato nella costernazione i grillini. Di qui il diluvio di insulti e accuse che si sono rivolti in questi giorni. Tutta colpa di un numeretto che ha fatto paura a tutti o quasi i parlamentari pentastellati e gli aspiranti tali. Quel numero inquietante e preoccupante dice che nellai grillini arriveranno in Parlamento in 50. Una cifra che è niente paragonata all’attuale (oggi solo alla Camera sono 155, al Senato 73). Questo ...

Pubblicità

Blitz quotidiano

In seguito al voto '''' dell'Unione Europea ( stop a diesel e benzina dal 2035 ), portavoce ... Orari, mappe, prezzi Quale sarà l'auto del futuro Decidetelo voi! Ilin vista di MIMO 2022 ...DAGONEWS NUOVO MINIMO STORICO PER BIDEN NEI SONDAGGI - GIUGNO 2022 Gli americani si sono rotti le palle di Biden! Per chi ne volesse un'ulteriore conferma, basta guardare l'ennesimosul tasso di approvazione del presidente Usa: secondo la media aggiornata ... Sondaggio choc, gli italiani vogliono la resa di Kiev, è come nel '500: Franza o Spagna purché se magna Il virus che ha colpito il Movimento 5 Stelle è una sorta di longa Covid, con le scorie della malattia che stanno mandando in tilt ...Nel Napoli non ci sono incedibili, specie tra i calciatori che non hanno ancora rinnovato il proprio contratto negli ultimi anni Quanto a Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly, manca l'accordo per i rispett ...