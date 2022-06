Skriniar PSG, accordo tra giocatore e club. Ora l’offerta all’Inter (Di martedì 21 giugno 2022) Skriniar PSG, accordo trovato tra le due parti. Ora i parigini sono pronti a fare una nuova offerta al club nerazzurro Continua il pressing del PSG per Milan Skriniar. Nella giornata di oggi sono previsti nuovi contatti diretti tra le due società, con i parigini pronti ad arrivare a 70 milioni di offerta. L’Inter ne chiede 80, ma l’accordo si potrebbe trovare a metà strada. Lo slovacco dal canto suo ha già l’accordo per un quinquennale da 8 milioni. A riportarlo è La Repubblica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022)PSG,trovato tra le due parti. Ora i parigini sono pronti a fare una nuova offerta alnerazzurro Continua il pressing del PSG per Milan. Nella giornata di oggi sono previsti nuovi contatti diretti tra le due società, con i parigini pronti ad arrivare a 70 milioni di offerta. L’Inter ne chiede 80, ma l’si potrebbe trovare a metà strada. Lo slovacco dal canto suo ha già l’per un quinquennale da 8 milioni. A riportarlo è La Repubblica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

