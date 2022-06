Roma, Daniel Fuzato all’UD Ibiza a titolo definitivo (Di martedì 21 giugno 2022) La Roma ha annunciato, tramite una nota ufficiale, di “aver ceduto a titolo definitivo Daniel Fuzato all’UD Ibiza. Arrivato nel 2018 dal Palmeiras, il portiere brasiliano lascia la Società dopo tre stagioni, nelle quali ha totalizzato 8 presenze”. “Daniel aveva fatto il suo esordio tra i pali giallorossi il 1° agosto 2020 in occasione di una trasferta a Torino con la Juventus, partita conclusiva del campionato 2019-20: la Roma si impose per 3-1 – continua la nota -. All’attivo di Fuzato c’è un Derby vinto 2-0 da titolare, il 15 maggio 2021. Ed è un successo che certamente resterà nel cuore dell’estremo difensore brasiliano. A Fuzato vanno i migliori auguri del Club per il prosieguo della ... Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022) Laha annunciato, tramite una nota ufficiale, di “aver ceduto a. Arrivato nel 2018 dal Palmeiras, il portiere brasiliano lascia la Società dopo tre stagioni, nelle quali ha totalizzato 8 presenze”. “aveva fatto il suo esordio tra i pali giallorossi il 1° agosto 2020 in occasione di una trasferta a Torino con la Juventus, partita conclusiva del campionato 2019-20: lasi impose per 3-1 – continua la nota -. All’attivo dic’è un Derby vinto 2-0 da titolare, il 15 maggio 2021. Ed è un successo che certamente resterà nel cuore dell’estremo difensore brasiliano. Avanno i migliori auguri del Club per il prosieguo della ...

