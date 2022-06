“Nel mio salone da parrucchiere c’è ‘l’ora della quiete’: taglio i capelli ai bambini con autismo. Ora punto a costruire rete di colleghi solidali” (Di martedì 21 giugno 2022) Una rete di parrucchieri per accogliere le persone con disabilità. Per garantire loro un ambiente sereno, confortevole, poco rumoroso, che metta al riparo da fonti di stress. Si chiama “Le forbici a cuore” ed è l’idea di Christian Plotegher, titolare di un salone per capelli a Rovereto, in provincia di Trento, per creare una rete a livello nazionale in grado di accogliere clienti con disturbo dello spettro autistico e con sensibilità e necessità particolari. “Non c’è cosa più bella di vedere un sorriso sul volto di un genitore”, racconta. Tutto è nato 3 anni fa, dopo l’incontro con Tommaso, un bambino autistico di 2 anni, arrivato nel salone insieme a sua mamma Barbara. “Da quel giorno ho deciso di inserire ‘l’ora della quiete’ – ricorda Christian al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Unadi parrucchieri per accogliere le persone con disabilità. Per garantire loro un ambiente sereno, confortevole, poco rumoroso, che metta al riparo da fonti di stress. Si chiama “Le forbici a cuore” ed è l’idea di Christian Plotegher, titolare di unpera Rovereto, in provincia di Trento, per creare unaa livello nazionale in grado di accogliere clienti con disturbo dello spettro autistico e con sensibilità e necessità particolari. “Non c’è cosa più bella di vedere un sorriso sul volto di un genitore”, racconta. Tutto è nato 3 anni fa, dopo l’incontro con Tommaso, un bambino autistico di 2 anni, arrivato nelinsieme a sua mamma Barbara. “Da quel giorno ho deciso di inserire– ricorda Christian al ...

