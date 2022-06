Nasce Insieme per il Futuro, Presutto a iNews24: “Conte ha creato spaccature con Draghi che Mosca ha tentato di usare a suo favore” (Di martedì 21 giugno 2022) Si chiamerà Insieme per il Futuro ed è la nuova formazione politica nata dalla scissione del Movimento 5 Stelle dopo la spaccatura tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il presidente Giuseppe Conte. Di Maio sta raccogliendo le firme e nelle prossime ore è attesa una conferenza stampa in cui sarà annunciata la L'articolo proviene da iNews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 21 giugno 2022) Si chiameràper iled è la nuova formazione politica nata dalla scissione del Movimento 5 Stelle dopo la spaccatura tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il presidente Giuseppe. Di Maio sta raccogliendo le firme e nelle prossime ore è attesa una conferenza stampa in cui sarà annunciata la L'articolo proviene da.it.

