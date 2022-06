Macchina: fa caldo? Ecco come migliorare la situazione (Di martedì 21 giugno 2022) Nella stagione estiva è possibile che la Macchina si surriscaldi: Ecco come evitare i colpi di calore in auto. Vediamo insieme i dettagli. Chiunque possieda un’autovettura è perfettamente consapevole del disagio contemplato dall’intera stagione estiva: l’abitacolo surriscaldato a seguito dell’esposizione prolungata al sole. Nelle ore più calde, parcheggiare la Macchina a contatto con i raggi solari, significa aumentare progressivamente e drasticamente le temperature all’interno del veicolo. Il calore può raggiungere anche i 40 gradi e le parti della Macchina, tra cui volante e cambio manuale, diventano praticamente incandescenti. Macchina eccessivamente calda? Ecco cosa fare (Pexels)Questo problema non va associato esclusivamente ad un disagio di ... Leggi su formatonews (Di martedì 21 giugno 2022) Nella stagione estiva è possibile che lasi surriscaldi:evitare i colpi di calore in auto. Vediamo insieme i dettagli. Chiunque possieda un’autovettura è perfettamente consapevole del disagio contemplato dall’intera stagione estiva: l’abitacolo surriscaldato a seguito dell’esposizione prolungata al sole. Nelle ore più calde, parcheggiare laa contatto con i raggi solari, significa aumentare progressivamente e drasticamente le temperature all’interno del veicolo. Il calore può raggiungere anche i 40 gradi e le parti della, tra cui volante e cambio manuale, diventano praticamente incandescenti.eccessivamente calda?cosa fare (Pexels)Questo problema non va associato esclusivamente ad un disagio di ...

Pubblicità

Donatel58978575 : RT @Gabriella06_00: L'estate arriva il caldo è torrido non lasciate i cani chiusi in macchina vi prego ????? - setidicessi : @_ThePep_ A Milano ci vengo in macchina, è meglio. Ché se vengo in moto poi non posso mica entrare a Villa Crespi v… - Ava33851898 : RT @danielaavantag6: Direi che è in gran forma...io ho la verve di un bradipo( pigro) e lui una macchina da guerra nonostante il caldo!???? O… - micheilucia : RT @Gabriella06_00: L'estate arriva il caldo è torrido non lasciate i cani chiusi in macchina vi prego ????? - AseroGiovanna : RT @Gabriella06_00: L'estate arriva il caldo è torrido non lasciate i cani chiusi in macchina vi prego ????? -