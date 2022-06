M5S | via alla scissione dei “dimaiani” | si punta a 45 parlamentari nel nuovo gruppo “Insieme per il futuro”

(Di martedì 21 giugno 2022) “per il”: sarà questo, secondo l’Adnkronos il nome deldi Luigi Di Maio chea raccogliere attorno a se circa 45in quella che è, a tutti gli effetti, unadall’M5S, in rotta con Giuseppe Conte. Il primo a lasciare ilM5S è stato il deputato Filippo Gallinella, presidente della Commissione Agricoltura della Camera. Che, in una chat locale, ha annunciato la sua uscita dalM5S per aderire, secondo quanto apprende l’Adnkronos, ala cui sta lavorando il ministro Luigi Di Maio. La diaspora grillina ha insomma preso il via con l’addio di Luigi Di Maio al M5S ormai considerato a un passo, tanto da poter essere ufficializzato ...

Pubblicità

petergomezblog : Conte a Di Maio: “M5s anti-Nato? Stupidaggine. Che faccia lezioni su democrazia interna fa sorridere. Dirà lui se v… - petergomezblog : Comunali, de profundis del M5s: crollo a Palermo, sotto il 5% a Genova e negli altri capoluoghi - petergomezblog : Pride Milano, il Pirellone si illuminerà di colori arcobaleno e un rappresentante della Regione andrà al corteo: pa… - claudiodipas : Ne resterà solo uno….Luigi Di Maio pronto a lasciare il M5s, è iniziata la raccolta firme per il nuovo gruppo. Il n… - lucafaccio : Luigi Di Maio pronto a lasciare il M5s, è iniziata la raccolta firme per il nuovo gruppo. Il nome e i componenti: l… -

Salvo clamorosi cambi di rotta, laè tracciata. Nelle prossime ore, infatti, il ministro degli ..., Beppe Grillo: 'Chi non crede più alle regole del gioco lo dica' - In mattinata, sulla scena ...... i 5 Stelle esistono perché c'è Beppe Regolamento di conti nel, chi sta con Di Maio e chi con ... ma un giorno non troppo lontano da oggi, diventerete gradualmente il vecchio e verrete spazzati. ...Si chiamerà «Insieme per il futuro» e l'obiettivo dichiarato è quello di arrivare a 45 tra deputati e senatori. Il nuovo gruppo di Luigi di Maio si sta formando ...Si chiamerà “Insieme per il futuro” il nuovo gruppo parlamentare guidato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Lo riporta il foglio.it. Sono sette le firme formalizzate in Senato per il nuovo grup ...