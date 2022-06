M5s, Di Maio verso la scissione: in 61 pronti a seguirlo in 'Insieme per il Futuro'. Ecco chi c'è (Di martedì 21 giugno 2022) Sono al momento cinquanta alla Camera e undici al Senato , i 5 Stelle pronti a seguire Luigi Di Maio , e fra questi ci sono cinque degli undici fra sottosegretari e viceministri in quota Movimento. È ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 21 giugno 2022) Sono al momento cinquanta alla Camera e undici al Senato , i 5 Stellea seguire Luigi Di, e fra questi ci sono cinque degli undici fra sottosegretari e viceministri in quota Movimento. È ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Travaglio a La7: “Perché Di Maio si ostina a stare in un M5s che non gli assomiglia più? Ha preso un’altra strada c… - ilfoglio_it : ?? Si chiamerà 'Insieme per il futuro' il nuovo gruppo parlamentare guidato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio… - fattoquotidiano : Fico: “Arrabbiati e delusi dagli attacchi di Di Maio. Le tensioni non sono tra lui e Conte ma con il M5s” - Giogio47658624 : RT @ErmannoKilgore: M5s, la scissione di Di Maio: quasi 50 firme per il nuovo gruppo. Di Battista: 'Ignobile tradimento governare con tutti… - jjruizujaen : ???? Tutto pronto per il nuovo gruppo di Di Maio in Parlamento: quanti lo seguono e chi resta nel M5S. 'Raccolte più… -