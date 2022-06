Lukaku-Inter, ritorno a un passo: prestito a 8 milioni più bonus (Di martedì 21 giugno 2022) Lukaku Inter, ritorno a un passo: prestito a 8 milioni più bonus. Il belga firmerà con i nerazzurri Lukaku è sempre più vicino al ritorno all’Inter, ormai manca pochissimo alla fumata bianca: lo riporta Sky Sport. Dopo aver alzato l’offerta per il prestito oneroso, i nerazzurri hanno convinto il Chelsea sulla base di 8 milioni più bonus per il prestito oneroso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022)a una 8più. Il belga firmerà con i nerazzurriè sempre più vicino alall’, ormai manca pochissimo alla fumata bianca: lo riporta Sky Sport. Dopo aver alzato l’offerta per iloneroso, i nerazzurri hanno convinto il Chelsea sulla base di 8piùper iloneroso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

