Lucca | Calenda insulta il suo candidato | “È un incapace | al ballottaggio appoggia la peggiore destra” Lui | “La tua credibilità è al minimo”

Pubblicità

fattoquotidiano : Lucca, Calenda insulta il suo candidato: “È un incapace, al ballottaggio appoggia la peggiore destra”. Lui: “La tua… - AntonellaGramig : RT @FI_Toscana: Lucca, Calenda appoggia la Sinistra. Il vice Presidente dei senatori di @forza_italia e Coordinatore regionale toscano Sen.… - rossomille : RT @Arturo_Scotto: A Frosinone Calenda va con la destra. A Lucca Azione si dissocia dal suo candidato che va con Casapound. A Carrara invec… - GiuntoliStefano : RT @lanf64: #Lucca, la destra si apparenta con i #fascisti e #Azione. #ItaliaViva e +Europa scelgono #Raspini del centro-sinistra. Ma #Cal… - lanf64 : #Lucca, la destra si apparenta con i #fascisti e #Azione. #ItaliaViva e +Europa scelgono #Raspini del centro-sinist… -

'Anche per questo noi appoggeremo il candidato del centrosinistra (senza 5S)', scrive Carlosu Twitter a proposito dell'apparentamento tra centrodestra e Casapound a. Pd 'Senza ...Lo ha detto, riferendosi alle amministrative a, il segretario nazionale di Azione, Carlo, a margine della presentazione del suo ultimo libro 'La liberta' che non libera' a Villa ...Carlo Calenda mi dà del traditore per il mio appoggio a Pardini per sindaco di Lucca. Il traditore è lui. Mario Pardini fino a una settimana fa era il candidato scelto da Azione in caso di ballottaggi ...Il candidato del terzo polo: "Mario Pardini fino a una settimana fa era il candidato scelto dal partito in caso di ballottaggio" ...