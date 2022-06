LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Miressi, Zazzeri e Razzetti a caccia di un posto in semifinale! Dalle 9.00 batterie (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEI Mondiali DI Nuoto 8.41: All’indomani di una giornata storica per il nuovo ma in generale per lo sport italiano, l’Italia in vasca non si vuole fermare e oggi è in programma un’altra giornata corposa per la spedizione azzurra a Budapest 8.38: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2022 di Nuoto in vasca lunga alla Duna Arena di Budapest Programma, Orari, Tv e streaming del 21 giugno ai Mondiali di Nuoto di Budapest – Le favorite gara ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLA) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEIDI8.41: All’indomani di una giornata storica per il nuovo ma in generale per lo sport italiano, l’Italia in vasca non si vuole fermare e oggi è in programma un’altra giornata corposa per la spedizione azzurra a Budapest 8.38: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladella quarta giornata di gare dei Campionati del Mondodiin vasca lunga alla Duna Arena di Budapest Programma, Orari, Tv e streaming del 21 giugno aididi Budapest – Le favorite gara ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Mondiali 2022 in DIRETTA: alle 9:00 Cerruti e Ferro nel duo libero alle 16:00 la finale a squa… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Mondiali 2022 in DIRETTA: alle 9:00 Cerruti e Ferro nel duo libero alle 16:00 la finale a squa… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Paltrinier… - infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Thomas Ceccon (con record del mondo) e Benedetta Pilato campioni del mondo! L… - UKNews01510253 : LIVE Nuoto Mondiali 2022 in DIRETTA: Thomas Ceccon (con record del mondo) e Benedetta Pilato campioni del mondo! L’… -