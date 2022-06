Le posizioni migliori per fare pace con il tuo partner dopo un litigio (Di martedì 21 giugno 2022) Ok, è successo: tu ed il tuo partner avete litigato. Adesso come farete pace? Ma che domande, con le posizioni migliori dopo un litigio! Ogni tanto anche le coppie più affiatate devono lasciarsi andare e… litigare! Tu ed il tuo partner avete avuto una discussione: magari su qualcosa di futile. Adesso, però, vi trovate in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 21 giugno 2022) Ok, è successo: tu ed il tuoavete litigato. Adesso comete? Ma che domande, con leun! Ogni tanto anche le coppie più affiatate devono lasciarsi andare e… litigare! Tu ed il tuoavete avuto una discussione: magari su qualcosa di futile. Adesso, però, vi trovate in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

princess211110 : @Anemos71591954 @mrctrdsh Sbagli, nel 2014 la situazione non era questa Comunque sono troppo distanti le nostre pos… - FlcFederico : @Mauro_Serafin Poi il team si deve consolidare stando nelle posizioni attuali lato strategie e pit, confrontandosi… - riccituttolanno : @Lisaonthesofa @GuidoCrosetto Il più rilassato ha pensato bene di sdraiarsi. Il riposo aiuta a prendere le migliori posizioni - Agilb_Cbolatti : @paolostallone66 L'importante è che nelle posizioni diversa si riconosca che a tutti preme che la Fiorentina possa… - paolostallone66 : @Agilb_Cbolatti Spalla a spalla mi piace. Posizioni diverse magari, io non la penserò mai come te su questa proprie… -