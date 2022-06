Jerrod Carmichael | i nuovi film di Quentin Tarantino e dei fratelli Safdie Non si faranno

(Di martedì 21 giugno 2022) Nel corso di un'intervista con GQ,ha commentato la possibilità che isi possano occupare del remake di 48 ore e chepossa realizzare il suosu Zorro/Django. Nel corso di un'intervista con GQ,ha commentato la possibilità che isi possano occupare del remake di 48 ore e chepossa realizzare il suosu Zorro/Django. Come riportato da IndieWire,ha dichiarato a proposito del potenziale progetto su Zorro/Django di cui si sarebbe dovuto occupare...

Nel corso di una intervista rilasciata a GQ , lo sceneggiatore, che un paio di anni fa era stato incaricato di scrivere l'adattamento per il grande schermo di Django/Zorro (fumetto pubblicato da DC Comics e Dynamite Entertainment ) ha rivelato ......ufficiali le parole di Banderas sono certamente un indizio non da poco intorno alla fattibilità del progetto (ci sono anche delle voci secondo cui Tarantino avrebbe reclutatoper ...Nel corso di un'intervista con GQ, Jerrod Carmichael ha commentato la possibilità che i fratelli Safdie si possano occupare del remake di 48 ore e che Quentin Tarantino possa realizzare il suo film su ...A rivelarlo è stato il co-sceneggiatore del progetto, assunto da Quentin Tarantino qualche anno fa per adattare l'omonimo fumetto crossover.