Incidente per Blanco, ricoverato in ospedale: annullati concerti ed esibizioni – VIDEO (Di martedì 21 giugno 2022) Blanco ha avuto un Incidente. Non si conosce bene la dinamica e cosa sia accaduto nel dettaglio ma, proprio in queste ore, lo stesso cantante è intervenuto sul suo profilo di Instagram per aggiornare gli estimatori. Incidente per Blanco, ricoverato in ospedale: come sta? Le news Dal suo letto d’ospedale il giovane Blanco ha postato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 21 giugno 2022)ha avuto un. Non si conosce bene la dinamica e cosa sia accaduto nel dettaglio ma, proprio in queste ore, lo stesso cantante è intervenuto sul suo profilo di Instagram per aggiornare gli estimatori.perin: come sta? Le news Dal suo letto d’il giovaneha postato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

reportrai3 : Per anni Philips ha venduto respiratori contenenti una schiuma fonoassorbente che si degrada e può finire nelle vie… - MediasetTgcom24 : Lecce, operaio di 72 anni morto per un incidente sul lavoro #lecce #avetrana #pocodopo #taranto - Agenzia_Ansa : Incidente mortale per Massimo Bochicchio: la sua moto è andata a fuoco sulla Salaria, a Roma. Il broker era sotto p… - MyWayASPI : Ore 17:26 21/06/2022 ?????? #autostradaA1 MILANO-NAPOLI ?? Bologna CODA di 3 km per incidente tra Terre Di Canossa - C… - blogtivvu : Incidente per Blanco, ricoverato in ospedale: annullati concerti ed esibizioni – VIDEO -