Frasi Maturità 2022 | le citazioni | gli aforismi simpatici per augurare un buon esame

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 giugno 2022) Il conto alla rovescia si può attivare perché gli esami, come diceva il grande Antonello Venditti, sono vicini. E quella di questa sera sarà una notte ‘indimenticabile’ per tantissimi studenti, che domani dovranno ritornare a scuola, tra i banchi, per sostenere la prima prova di italiano per la. Quindi, tra un ripasso generale e l’ansia che aumenta, noi de Il Corriere della Città abbiamo pensato di ‘smorzare’ un po’ la tensione e di stilare un elenco con le migliorie lesimpatiche e divertenti perai nostri ragazzi un. Lemigliori peragli studenti unaEcco, di seguito, l’elenco completo. Trasimpatiche, ...