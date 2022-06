Fiumicino, Confartigianato: “No assegnazione servizi Ncc a Uber senza una gara pubblica” (Di martedì 21 giugno 2022) ROMA – “Se Aeroporti di Roma pensa di assegnare i servizi NCC e Taxi, presso l’Aeroporto di Fiumicino, alla multinazionale Uber dal 1 luglio senza una gara pubblica se la vedrà con la Confartigianato Città Metropolitana di Roma e con la legge”. E’ quanto afferma il presidente della Federazione della PMI Confartigianato della Città Metropolitana di Roma, Diego Righini, Associazione di imprese maggiormente rappresentativa tra le imprese del Noleggio Con Conducente in servizio presso le cooperative Sub-Concessionarie, che già nei giorni scorsi aveva lanciato l’allarme sulla costante presenza di NCC abusivi nell’area dello scalo romano. “Da alcuni giorni l’insegna Uber campeggia dentro l’aeroporto”, ha ... Leggi su lopinionista (Di martedì 21 giugno 2022) ROMA – “Se Aeroporti di Roma pensa di assegnare iNCC e Taxi, presso l’Aeroporto di, alla multinazionaledal 1 lugliounase la vedrà con laCittà Metropolitana di Roma e con la legge”. E’ quanto afferma il presidente della Federazione della PMIdella Città Metropolitana di Roma, Diego Righini, Associazione di imprese maggiormente rappresentativa tra le imprese del Noleggio Con Conducente ino presso le cooperative Sub-Concessionarie, che già nei giorni scorsi aveva lanciato l’allarme sulla costante predi NCC abusivi nell’area dello scalo romano. “Da alcuni giorni l’insegnacampeggia dentro l’aeroporto”, ha ...

