Federmanager | confronto con aziende e istituzioni su Pnrr e Giubileo

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 giugno 2022) Roma – “Aprire subito un tavolo dicon leper individuare le reali esigenze del Lazio e identificare le competenze manageriali e progettuali necessarie per cogliere e sviluppare le opportunità che iloffre al nostro territorio”. E’ l’appello lanciato alledaRoma nel corso del dibattito “: proposte e sfide per il rilancio dell’economia”. Al, che si è tenuto oggi in occasione dell’Assemblea Annuale diRoma, sono intervenuti, sia in presenza sia in streaming, oltre 1.000 manager industriali,e stakeholders. “Ile il fondo nazionale complementare porteranno a Roma risorse economiche importanti che dovremo saper investire per ...