Europei di scherma: oro per gli Azzurri nel fioretto a squadre (Di martedì 21 giugno 2022) L'Italia del fioretto maschile ha battuto in finale la Francia per 45-38. Ennesimo grande risultato della scherma azzurra agli Europei in Turchia

juventusfc : Complimenti a Daniele Garozzo e agli azzurri che hanno conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Europei di scher… - Federscherma : OROOOOOOOOO ???? Le fiorettiste trionfano agli Europei di Antalya nella prova a squadre superando la Francia in final… - SkySport : ULTIM'ORA SCHERMA EUROPEI, ORO PER L'ITALIA NEL FIORETTO MASCHILE #Garozzo, #Foconi e #Marini battono la Francia #SkySport #Scherma #Italia - ines_bianca : RT @Federscherma: OROOOOOOOOO ???? Trionfo dei fiorettisti agli Europei di Antalya nella prova a squadre. Francia superata in finale 45-38… - yoshi5477 : RT @juventusfc: Complimenti a Daniele Garozzo e agli azzurri che hanno conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Europei di scherma in co… -