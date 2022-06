Elena Del Pozzo, le parole choc della madre (Di martedì 21 giugno 2022) Da pochi giorni ci ha lasciati la piccola Elena Del Pozzo. La bambina purtroppo, secondo quanto riportano le ultime indagini, sarebbe morta anche in modo lento e doloroso, cercando di opporsi alla furia omicida della madre. Ora arrivano le parole choc dell’assassina, Martina Patti. Elena Del Pozzo, la testimonianza di Martina Patti Foto presa da Vanity FairSono passati pochi giorni da quando è venuta a mancare la piccola Elena. Eppure ancora oggi tutte le testate s’interessano relativamente ai retroscena del caso. In particolare l’opinione pubblica è sconvolta dalle dinamiche emerse. Ad alimentare lo stupore della gente, arrivano anche le parole scioccanti della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 giugno 2022) Da pochi giorni ci ha lasciati la piccolaDel. La bambina purtroppo, secondo quanto riportano le ultime indagini, sarebbe morta anche in modo lento e doloroso, cercando di opporsi alla furia omicida. Ora arrivano ledell’assassina, Martina Patti.Del, la testimonianza di Martina Patti Foto presa da Vanity FairSono passati pochi giorni da quando è venuta a mancare la piccola. Eppure ancora oggi tutte le testate s’interessano relativamente ai retroscena del caso. In particolare l’opinione pubblica è sconvolta dalle dinamiche emerse. Ad alimentare lo stuporegente, arrivano anche lescioccanti...

